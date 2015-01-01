Тайны миллиардера. Серия 3
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Тайны миллиардера (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72015, The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst
Документальные, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный фильм-расследование НВО, в центре которого миллиардер Роберт Дерст, обвиняемый в серии нераскрытых убийств. Фильм содержит эксклюзивное интервью Дерста - первое за последние 30 лет.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Документальные, Детективы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны миллиардера»