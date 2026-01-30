Талисман для золотой рыбки (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Катя Рыбкина поет в небольшой группе, директор которой – ее муж Вадим. Однажды Катя возвращается в родной Взвейск, чтобы навестить родителей. Там же она ждет и мужа, но он не доезжает: Вадим погибает по дороге при странных обстоятельствах, оставляя Кате долги и проблемы. На фоне расследования гибели мужа и потери карьеры девушка лишается самого ценного – своего голоса.



Спасаясь от угроз кредиторов, Катя переезжает на время в город детства, где узнает о планах снести Дом культуры – то место, с которого начиналась ее карьера певицы. Она решает начать борьбу за ДК и сталкивается с мэром города Андреем, своей первой любовью. Катя понимает, что чувства к нему еще живы, но в это же время всплывают новые обстоятельства по делу о гибели ее супруга…

