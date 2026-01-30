Талисман для золотой рыбки (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Катя Рыбкина поет в небольшой группе, директор которой – ее муж Вадим. Однажды Катя возвращается в родной Взвейск, чтобы навестить родителей. Там же она ждет и мужа, но он не доезжает: Вадим погибает по дороге при странных обстоятельствах, оставляя Кате долги и проблемы. На фоне расследования гибели мужа и потери карьеры девушка лишается самого ценного – своего голоса.
Спасаясь от угроз кредиторов, Катя переезжает на время в город детства, где узнает о планах снести Дом культуры – то место, с которого начиналась ее карьера певицы. Она решает начать борьбу за ДК и сталкивается с мэром города Андреем, своей первой любовью. Катя понимает, что чувства к нему еще живы, но в это же время всплывают новые обстоятельства по делу о гибели ее супруга…
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- ЕВАктриса
Евгения
Вайс
- АДАктёр
Антон
Даниленко
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- АВАктёр
Алексей
Вакулов
- НААктриса
Нина
Андронаки
- ДПАктёр
Даниил
Пулях
- МКСценарист
Марина
Кошкина
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ЕАПродюсер
Елена
Афанасьева
- МВПродюсер
Михаил
Володин
- ЕЛПродюсер
Евгений
Лысенков
- АМОператор
Анна
Меликова
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков
- Композитор
Анатолий
Зубков