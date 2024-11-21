Двадцать лет назад Оля была беременна, но Костя, испугавшись ответственности, ушёл к её сводной сестре Алисе. Затем одумался и вернулся, а Алиса не смогла пережить его предательство. Ольга, чувствуя свою вину перед ней, уехала в другой город, чтобы начать жизнь сначала и воспитать дочь Катю. Теперь она работает детским врачом и уже много лет встречается с начальником. Узнав про его измену, решает взять паузу и вернуться в родной город, чтобы познакомить дочь с родным отцом. Оля и представить себе не могла, какими страшными событиями обернётся её приезд.

