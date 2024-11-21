Сжечь все и начать заново. Сезон 1. Серия 1
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Сжечь все и начать заново
1-й сезон
1-я серия

Сжечь все и начать заново (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82024, Сжечь все и начать заново. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двадцать лет назад Оля была беременна, но Костя, испугавшись ответственности, ушёл к её сводной сестре Алисе. Затем одумался и вернулся, а Алиса не смогла пережить его предательство. Ольга, чувствуя свою вину перед ней, уехала в другой город, чтобы начать жизнь сначала и воспитать дочь Катю. Теперь она работает детским врачом и уже много лет встречается с начальником. Узнав про его измену, решает взять паузу и вернуться в родной город, чтобы познакомить дочь с родным отцом. Оля и представить себе не могла, какими страшными событиями обернётся её приезд.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

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