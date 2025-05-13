Связь (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Талантливый детектив пытается раскрыть дело, связанное с распространением нового вещества, от которого он сам стал зависим. Корейская дорама «Связь»— остросюжетный детектив о том, как трагедии прошлого отражаются в настоящем.
Чан Чэгён — лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками. Он уверен, что добился успеха потому, что никогда не заводил близких отношений. Однажды на операции его подсаживают на новый наркотик, и теперь его организм начнет разрушать сам себя без своевременной дозы. Кроме того, внезапная смерть давнего товарища вновь сталкивает Чэгёна с О Юнчжин, его подругой со школьных времен, ставшей профессиональной журналисткой. Она охотится за сенсационным материалом о таинственном веществе и присоединяется к расследованию, напоминая Чэгёну о травмах прошлого.
