Связь (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Талантливый детектив пытается раскрыть дело, связанное с распространением нового вещества, от которого он сам стал зависим. Корейская дорама «Связь»— остросюжетный детектив о том, как трагедии прошлого отражаются в настоящем.



Чан Чэгён — лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками. Он уверен, что добился успеха потому, что никогда не заводил близких отношений. Однажды на операции его подсаживают на новый наркотик, и теперь его организм начнет разрушать сам себя без своевременной дозы. Кроме того, внезапная смерть давнего товарища вновь сталкивает Чэгёна с О Юнчжин, его подругой со школьных времен, ставшей профессиональной журналисткой. Она охотится за сенсационным материалом о таинственном веществе и присоединяется к расследованию, напоминая Чэгёну о травмах прошлого.



Как происходящее связано с давними событиями в жизни героев, вы узнаете, если будете смотреть дораму «Связь» онлайн на Wink.

