9.12024, Keoneksyeon
Боевик, Криминал18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Связь (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+63 мин
Связь
Сезон 1 Серия 1
- 18+62 мин
Связь
Сезон 1 Серия 2
- 18+68 мин
Связь
Сезон 1 Серия 3
- 18+63 мин
Связь
Сезон 1 Серия 4
- 18+67 мин
Связь
Сезон 1 Серия 5
- 18+61 мин
Связь
Сезон 1 Серия 6
- 18+63 мин
Связь
Сезон 1 Серия 7
- 18+62 мин
Связь
Сезон 1 Серия 8
- 18+66 мин
Связь
Сезон 1 Серия 9
- 18+64 мин
Связь
Сезон 1 Серия 10
- 18+69 мин
Связь
Сезон 1 Серия 11
- 18+66 мин
Связь
Сезон 1 Серия 12
- 18+61 мин
Связь
Сезон 1 Серия 13
- 18+88 мин
Связь
Сезон 1 Серия 14
О сериале
Лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками Чан Джэ-гён твёрдо убеждён, что в его деле личные связи только мешают, поэтому не сближается с коллегами и держит друзей на расстоянии. Однажды ему приходится расследовать внезапную смерть давнего товарища, который оставил большую страховую выплату.
Сериал Связь 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb