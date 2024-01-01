Связь (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Лучший следователь отдела по борьбе с наркотиками Чан Джэ-гён твёрдо убеждён, что в его деле личные связи только мешают, поэтому не сближается с коллегами и держит друзей на расстоянии. Однажды ему приходится расследовать внезапную смерть давнего товарища, который оставил большую страховую выплату.



Сериал Связь 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.