8.22019, Свидетельства паранормального. Сезон 3. Серия 6
Детектив, Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Свидетельства паранормального (сериал, 2019) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 1
- 18+36 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 2
- 18+39 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 3
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 4
- 18+34 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 5
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 6
- 18+37 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 8
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 9
- 18+42 мин
Свидетельства паранормального
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Как объяснить необъяснимое? Что происходит на видеозаписях, которые, как уверены любители сверхъественного, содержат доказательства существования паранормальных явлений? Ученые, исследователи, а также специалисты по спецэффектам и монтажу просмотрят видеозаписи, на которых происходят загадочные и необъяснимые вещи: светящийся шар в Карелии, оживающую по ночам статую в музее и даже самовозгорание человека. С помощью научных и технических знаний они попробуют объяснить, что происходит на этих записях, и докопаться до правды.
Сериал Свидетельства паранормального 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Детектив
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.6 IMDb