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Свидание с Сайи (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
6.82018, Date with Saie
Драмы, Триллеры18+
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Сюжет
Драма рассказывает об истории популярной актрисы Сайи Тамханкар, которую преследует маньяк. Он устанавливает камеры, чтобы следить за девушкой и снимать фильм об еe жизни. Что произойдет, когда Сайи узнает о камерах и о сумасшедшем фанате, который представляет угрозу еe личной жизни?
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Рейтинг
7.0 IMDb