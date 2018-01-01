Свидание с Сайи. Серия 6
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Свидание с Сайи
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6-я серия

Свидание с Сайи (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.82018, Date with Saie
Драмы, Триллеры18+

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Сюжет

Драма рассказывает об истории популярной актрисы Сайи Тамханкар, которую преследует маньяк. Он устанавливает камеры, чтобы следить за девушкой и снимать фильм об еe жизни. Что произойдет, когда Сайи узнает о камерах и о сумасшедшем фанате, который представляет угрозу еe личной жизни?

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 IMDb