Свидание с Сайи
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Свидание с Сайи

Свидание с Сайи (сериал, 2018) смотреть онлайн

6.82018, Date with Saie 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Драма рассказывает об истории популярной актрисы Сайи Тамханкар, которую преследует маньяк. Он устанавливает камеры, чтобы следить за девушкой и снимать фильм об еe жизни. Что произойдет, когда Сайи узнает о камерах и о сумасшедшем фанате, который представляет угрозу еe личной жизни?

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.0 IMDb