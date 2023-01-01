Свидание с Сайи (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Драма рассказывает об истории популярной актрисы Сайи Тамханкар, которую преследует маньяк. Он устанавливает камеры, чтобы следить за девушкой и снимать фильм об еe жизни. Что произойдет, когда Сайи узнает о камерах и о сумасшедшем фанате, который представляет угрозу еe личной жизни?



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