Свидание с Сайи (сериал, 2018) смотреть онлайн
6.82018, Date with Saie 1 сезон
Драмы, Триллеры18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+21 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 2
- 18+22 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 3
- 18+21 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 4
- 18+21 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 6
- 18+27 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Свидание с Сайи
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Драма рассказывает об истории популярной актрисы Сайи Тамханкар, которую преследует маньяк. Он устанавливает камеры, чтобы следить за девушкой и снимать фильм об еe жизни. Что произойдет, когда Сайи узнает о камерах и о сумасшедшем фанате, который представляет угрозу еe личной жизни?
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Рейтинг
7.0 IMDb