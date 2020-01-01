Супер Зак. Сезон 2. Серия 20
Wink
Детям
Супер Зак
2-й сезон
20-я серия

Супер Зак (мультсериал, 2020) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

7.62020, Super Zach
Мультсериалы0+

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О сериале

В мирном городке Стория в уютном домике живет дружная семья из трeх медведей. Большой и сильный папа-Медведь, добрая и стройная мама-Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb