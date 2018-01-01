Wink
Детям
Супер Зак
2-й сезон

Супер Зак (мультсериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

7.62020, Super Zach 26 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В мирном городке Стория в уютном домике живет дружная семья из трeх медведей. Большой и сильный папа-Медведь, добрая и стройная мама-Медведица и малыш Зак — милый и любознательный медвежонок.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb