Судная ночь (2018). Серия 8
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Судная ночь (2018)
1-й сезон
8-я серия

Судная ночь (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

7.62018, The Purge
Ужасы, Фантастика18+

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Сюжет

Сериал по мотивам одноименного фильма ужасов. Действие разворачивается в альтернативной Америке, где власти решили снизить уровень преступности весьма странным способом – раз в году граждане получают карт-бланш на насилие и могут безнаказанно убивать друг друга. В одну из таких судных ночей и пересекаются судьбы героев сериала.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Судная ночь (2018)»