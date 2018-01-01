Судная ночь (2018) (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Судная ночь (2018)
7.62018, The Purge 10 серий
Ужасы, Фантастика18+

Сериал по мотивам одноименного фильма ужасов. Действие разворачивается в альтернативной Америке, где власти решили снизить уровень преступности весьма странным способом – раз в году граждане получают карт-бланш на насилие и могут безнаказанно убивать друг друга. В одну из таких судных ночей и пересекаются судьбы героев сериала.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

