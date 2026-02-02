Судьба на двоих. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Судьба на двоих
1-й сезон
2-я серия
8.62024, Судьба на двоих. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Судьба на двоих (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Марина живет самой обычной жизнью: днем работает на швейной фабрике, а по вечерам ухаживает за пожилым отцом. Ей приходится браться за любые подработки, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Неожиданно судьба сводит ее с солидным мужчиной на дорогом авто. Влюбившись с первого взгляда в Марину, он добивается ее и дарит настоящую сказку: дорогие рестораны, подарки, выходные в шикарном загородном доме. Но идеальную картинку рушит череда таинственных звонков, заставляющих Андрея каждый раз исчезать и оставлять Марину в одиночестве. Вскоре выясняется, что Андрей — обычный водитель. Марина разрывает с ним отношения. И дело совсем не в корысти, а в ее принципах: она не терпит вранья. Теперь перед Андреем стоит сложная задача: не только вернуть доверие Марины, но и помешать своему шефу-бабнику, который проявляет к Марине интерес.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг