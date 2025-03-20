Сцены после брака. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Сцены после брака
1-й сезон
8-я серия
6.82023, Scener efter ett äktenskap
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сцены после брака (сериал, 2023) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ловис и Киан расстались, но регулярно встречаются в уютном придорожном ресторане, чтобы обсудить опеку над детьми. Киан не теряет надежды на восстановление отношений и просит Ловис до Рождества не подписывать документы о разводе. Эти встречи вновь открывают в них чувства друг к другу, но для второго шанса, возможно, уже слишком поздно.

Страна
Швеция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг