6.82023, Scener efter ett äktenskap
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сцены после брака (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+18 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 2
- 18+18 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 3
- 18+19 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 5
- 18+17 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 6
- 18+19 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 7
- 18+20 мин
Сцены после брака
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Ловис и Киан расстались, но регулярно встречаются в уютном придорожном ресторане, чтобы обсудить опеку над детьми. Киан не теряет надежды на восстановление отношений и просит Ловис до Рождества не подписывать документы о разводе. Эти встречи вновь открывают в них чувства друг к другу, но для второго шанса, возможно, уже слишком поздно.
Рейтинг
- АХРежиссёр
Андерс
Хаселиус
- ЭРАктриса
Эва
Рёзе
- АЭАктёр
Ардалан
Эсмаили
- АПАктриса
Анн
Петрен
- ЧЭАктриса
Чанна
Экборг
- ДСАктёр
Дэнни
Сауседо
- ЛФАктёр
Ларс
Фленстед-Валей
- ДКАктёр
Дилан
Кьеллин
- ВИАктриса
Виктория
Исакссон
- ВДСценарист
Вероника
Дзакко
- АКПродюсер
Анна-Клара
Карлстен
- СППродюсер
Сара
Перссон
- УСПродюсер
Ульф
Синнерхольм
- МЛМонтажёр
Маргарета
Лагерквист