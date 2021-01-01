Сторона защиты (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 4
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 6
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 7
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 8
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 9
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 10
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 11
- 18+20 мин
Сторона защиты
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Юмористка Джена Фридман путешествует по США, стараясь разобраться в запутанных преступлениях и системе правосудия страны. Документальный сериал «Сторона защиты» — тру-крайм, в котором серьезные темы показаны под необычным углом.
Истории о страшных преступлениях чаще всего ставят в центр повествования виновников трагедии или их жертв. При этом за скобками остается то, как именно судьи, адвокаты и прокуроры добились того или иного решения. Джена Фридман, американский комик с большим стажем, решила исправить это, задавая неудобные вопросы всем участникам процесса. Как мог муж, ударивший жену ножом 26 раз, быть признан жертвой из-за показаний эксперта? Как вышло, что мужчина, задушивший девушку, остался без наказания, потому что трагедия произошла «случайно» во время полового акта? Устаревшие методы исследований и доказательств, странные совпадения и несерьезные на первый взгляд аргументы защиты оказываются под прицелом ведущей, которая пытается воззвать к здравому смыслу и обнажить проблемы правосудия.
Почему даже в таких сложных делах иногда просто не обойтись без юмора? Смотрите сериал «Сторона защиты» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Сериал Сторона защиты 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.