Сторона защиты (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Юмористка Джена Фридман путешествует по США, стараясь разобраться в запутанных преступлениях и системе правосудия страны. Документальный сериал «Сторона защиты» — тру-крайм, в котором серьезные темы показаны под необычным углом.



Истории о страшных преступлениях чаще всего ставят в центр повествования виновников трагедии или их жертв. При этом за скобками остается то, как именно судьи, адвокаты и прокуроры добились того или иного решения. Джена Фридман, американский комик с большим стажем, решила исправить это, задавая неудобные вопросы всем участникам процесса. Как мог муж, ударивший жену ножом 26 раз, быть признан жертвой из-за показаний эксперта? Как вышло, что мужчина, задушивший девушку, остался без наказания, потому что трагедия произошла «случайно» во время полового акта? Устаревшие методы исследований и доказательств, странные совпадения и несерьезные на первый взгляд аргументы защиты оказываются под прицелом ведущей, которая пытается воззвать к здравому смыслу и обнажить проблемы правосудия.



Почему даже в таких сложных делах иногда просто не обойтись без юмора? Смотрите сериал «Сторона защиты» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.



Сериал Сторона защиты 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.