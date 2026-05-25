Стендап. Дети. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Стендап. Дети
1-й сезон
9-я серия
8.02026, Стендап. Дети. Сезон 1. Серия 9
Комедия, Концерты12+
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Стендап. Дети (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дети из разных городов России шутят, импровизируют, рассказывают истории. Оценивают выступления участников профессиональные комики, а затем к жюри присоединяется специальный гость — популярный блогер и артист.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Концерты
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.7 КиноПоиск