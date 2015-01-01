Старость - не радость (сериал, 2015) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Старость - не радость. Сезон 3. Серия 6
7.42015, Getting On 3
Комедия18+
В этом доме престарелых - особая атмосфера. Личные проблемы персонала переплетаются с легким маразмом пациентов, а директора отличает позитивное отношение не только к жизни, но и к смерти.

Сериал Старость - не радость 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

