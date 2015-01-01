Старость - не радость (сериал, 2015) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
7.42015, Getting On 3
Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
О сериале
В этом доме престарелых - особая атмосфера. Личные проблемы персонала переплетаются с легким маразмом пациентов, а директора отличает позитивное отношение не только к жизни, но и к смерти.
Сериал Старость - не радость 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Мигель
Артета
- Режиссёр
Ховард
Дойч
- БМРежиссёр
Бекки
Мартин
- ЛМАктриса
Лори
Меткаф
- АБАктриса
Алекс
Борштейн
- ННАктриса
Ниси
Нэш
- ЭМАктриса
Энн
Морган Гилберт
- БФАктёр
Брэндон
Фоббс
- МХАктёр
Марк
Харелик
- ЛКАктриса
Линдси
Крафт
- ДДАктёр
Джоэль
Джонстоун
- ПСАктриса
Патриция
Скэнлон
- ДБСценарист
Джо
Брэнд
- ВПСценарист
Вики
Пеппердин
- ДССценарист
Джоанна
Скэнлэн
- ЖКСценарист
Жанетт
Коллинз
- МВПродюсер
Марк
В. Олсен
- УСПродюсер
Уилл
Схеффер
- Монтажёр
Стив
Раш
- ДШМонтажёр
Джонатан
Шварц
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- РТОператор
Родни
Тейлор
- ДДОператор
Джим
Дено
- ТРОператор
Тами
Рейкер
- ЭВКомпозитор
Энцо
Виллапаредес