Стандарты красоты (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.92017, Стандарты красоты. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама, Комедия16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Катерина 12 лет прожила счастливо и безмятежно, как ей казалось, в браке со своим любимым мужем. И тут, как гром среди ясного неба, для нее стала новость о том, что супруг ей изменяет. Благоверный объяснил Кате, что за годы совместной жизни она превратилась из чемпионки страны по биатлону и просто красавицы в унылую и скучную домохозяйку.
Катерина в шоке, она раздавлена и унижена обвинениями мужа, ведь именно ради семьи — мужа и дочери — она когда-то забросила спортивную карьеру. Однако она принимает решение начать новую жизнь, и переезжает вместе с дочерью к своим родителям.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- Режиссёр
Вартан
Акопян
- ВЯРежиссёр
Влад
Якин
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- КИАктриса
Ксения
Ильясова
- Актёр
Алексей
Гришин
- АНАктриса
Анастасия
Немец
- Актриса
Дарья
Фекленко
- КЗАктриса
Карина
Зверева
- АГАктриса
Анна
Галлямова
- АПАктриса
Анна
Потебня
- АЗСценарист
Анастасия
Зарубеева
- ЕТСценарист
Евгения
Табакова
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ЮРПродюсер
Юлия
Разумовская
- НВПродюсер
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Александр
Марягин
- АКПродюсер
Анна
Каминская
- ДКОператор
Дмитрий
Кончев
- ДККомпозитор
Данила
Калашник