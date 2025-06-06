Стандарты красоты (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Катерина 12 лет прожила счастливо и безмятежно, как ей казалось, в браке со своим любимым мужем. И тут, как гром среди ясного неба, для нее стала новость о том, что супруг ей изменяет. Благоверный объяснил Кате, что за годы совместной жизни она превратилась из чемпионки страны по биатлону и просто красавицы в унылую и скучную домохозяйку.

Катерина в шоке, она раздавлена и унижена обвинениями мужа, ведь именно ради семьи — мужа и дочери — она когда-то забросила спортивную карьеру. Однако она принимает решение начать новую жизнь, и переезжает вместе с дочерью к своим родителям.

