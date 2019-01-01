WinkСериалы5 класс. МатематикаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейСравнение десятичных дробей
5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн
7.62019, Сравнение десятичных дробей
Образовательные0+
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Сюжет
На уроке вы повторите, что такое десятичная дробь. Научитесь сравнивать десятичные дроби. Сможете самостоятельно потренироваться на практике. Рассмотрите правило, с помощью которого необходимо сравнивать десятичные дроби, и последовательность выполняемых операций при сравнении.
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