5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке вы повторите, что такое десятичная дробь. Научитесь сравнивать десятичные дроби. Сможете самостоятельно потренироваться на практике. Рассмотрите правило, с помощью которого необходимо сравнивать десятичные дроби, и последовательность выполняемых операций при сравнении.



Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рек�омендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».



Сериал Сравнение десятичных дробей 6 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.