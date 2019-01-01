Сравнение десятичных дробей
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5 класс. Математика
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

7.62019, Сравнение десятичных дробей
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На уроке вы повторите, что такое десятичная дробь. Научитесь сравнивать десятичные дроби. Сможете самостоятельно потренироваться на практике. Рассмотрите правило, с помощью которого необходимо сравнивать десятичные дроби, и последовательность выполняемых операций при сравнении.

Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».

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