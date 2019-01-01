5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке Вы узнаете определение десятичной дроби, научитесь читать десятичные дроби и научитесь записывать обыкновенные дроби в виде десятичной, рассмотрите различные задания по этой теме.



Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».



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