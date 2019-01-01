Десятичные дроби
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5 класс. Математика
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичные дроби

5 класс. Математика (сериал, 2019) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

7.62019, Десятичные дроби
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Натуральные числа и шкалыСложение и вычитание натуральных чиселУмножение и деление натуральных чиселПлощади и объемыДробные числаДесятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробейУмножение и деление десятичных дробейИнструменты для вычислений и измеренийОсновы комбинаторики

Сюжет

На данном уроке Вы узнаете определение десятичной дроби, научитесь читать десятичные дроби и научитесь записывать обыкновенные дроби в виде десятичной, рассмотрите различные задания по этой теме.

Если у вас возникнет сложность в понимании тему, рекомендуем посмотреть урок «Десятичные дроби и проценты».

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