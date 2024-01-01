Спортшкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Мальчики и девочки поступают в школу для спортсменов, чтобы учиться быть быстрее, выше и сильнее. «Спортшкола» — мультсериал о спортивной мотивации для юных зрителей.



Все начинали с малого, но бороться с неуверенностью в себе сложно. Герои «Спортшколы» лишь в начале спортивного пути, но уже сталкиваются с серьезными препятствиями. Как выбрать подходящий спорт, как справиться с боязнью провала, научиться говорить с собственной командой и самое главное — не опускать руки и оставаться мотивированными? С этим помогут разобраться наставники и друзья, которые готовы прийти на выручку.



О захватывающих открытиях и победах расскажет мультсериал «Спортшкола», смотреть который онлайн можно на Wink.



