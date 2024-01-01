Спортшкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 1
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 2
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 3
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 4
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 5
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 6
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 7
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 8
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 9
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 10
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 11
- 6+7 мин
Спортшкола
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Мальчики и девочки поступают в школу для спортсменов, чтобы учиться быть быстрее, выше и сильнее. «Спортшкола» — мультсериал о спортивной мотивации для юных зрителей.
Все начинали с малого, но бороться с неуверенностью в себе сложно. Герои «Спортшколы» лишь в начале спортивного пути, но уже сталкиваются с серьезными препятствиями. Как выбрать подходящий спорт, как справиться с боязнью провала, научиться говорить с собственной командой и самое главное — не опускать руки и оставаться мотивированными? С этим помогут разобраться наставники и друзья, которые готовы прийти на выручку.
О захватывающих открытиях и победах расскажет мультсериал «Спортшкола», смотреть который онлайн можно на Wink.
