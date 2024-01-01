Спортшкола (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Спортшкола. Сезон 1. Серия 1
Спортшкола
1-й сезон
1-я серия
8.62024, Спортшкола. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы, Комедия6+
О сериале

Мальчики и девочки поступают в школу для спортсменов, чтобы учиться быть быстрее, выше и сильнее. «Спортшкола» — мультсериал о спортивной мотивации для юных зрителей.

Все начинали с малого, но бороться с неуверенностью в себе сложно. Герои «Спортшколы» лишь в начале спортивного пути, но уже сталкиваются с серьезными препятствиями. Как выбрать подходящий спорт, как справиться с боязнью провала, научиться говорить с собственной командой и самое главное — не опускать руки и оставаться мотивированными? С этим помогут разобраться наставники и друзья, которые готовы прийти на выручку.

О захватывающих открытиях и победах расскажет мультсериал «Спортшкола», смотреть который онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

