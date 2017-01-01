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Сплетенные судьбой (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Still Star-Crossed
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение истории Ромео и Джульетты. Вероломство, дворцовые интриги и злосчастные романы двух семейств, Монтекки и Капулетти, разворачиваются после трагической кончины молодых влюблeнных.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетенные судьбой»

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