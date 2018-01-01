Сплетенные судьбой (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Сплетенные судьбой
2017, Still Star-Crossed 7 серий
Драма18+

Продолжение истории Ромео и Джульетты. Вероломство, дворцовые интриги и злосчастные романы двух семейств, Монтекки и Капулетти, разворачиваются после трагической кончины молодых влюблeнных.

США
Драма

5.9 IMDb

