Сплетенные судьбой
Wink
Сериалы
Сплетенные судьбой

Сплетенные судьбой (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Still Star-Crossed 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение истории Ромео и Джульетты. Вероломство, дворцовые интриги и злосчастные романы двух семейств, Монтекки и Капулетти, разворачиваются после трагической кончины молодых влюблeнных.

Все сезоны сериала Сплетенные судьбой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сплетенные судьбой»

Всё