Спектор (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Известный музыкальный гуру Фил Спектор попадает за решетку из-за убийства актрисы. Документальный сериал «Спектор» — реальная история о том, что может скрываться за блестящим талантом.



Фил Спектор был легендой музыкальной индустрии 1960-х и 1970-х. Именно он в разное время продюсировал The Beatles, Тину Тернер и Селин Дион. Его бурный нрав и жесткий характер были известны коллегам, но никто не подозревал, что его властность порой переходила все границы. Однако в 2003 году роковой случай потряс музыкальных фанатов. В особняке Спектора с пулей в голове была найдена Лана Кларксон, актриса и фотомодель. За считанные часы до приезда полиции продюсер познакомился с женщиной на вечеринке и отвез к себе. Спектор не признал своей вины и утверждал, что Лана застрелилась сама.



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