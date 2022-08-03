Спасатели из глубин. Сезон 1. Серия 7
Спасатели из глубин
1-й сезон
7-я серия

Спасатели из глубин (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.72018, Conablue
Мультсериалы, Приключения0+

О сериале

Пятеро обитателей океана объединяются, чтобы предотвращать многочисленные опасности в воде и на суше. На своем вездеходном корабле Силэндер они исследуют родные глубины и загадочную наземную природу, не только совершая новые открытия, но и помогая всем, кто в этом нуждается. Ни один день спасателей не обходится без приключений, адреналина и удивительных находок. Присоединяйтесь!

Китай
Приключения, Мультсериалы
Full HD
10 мин / 00:10

