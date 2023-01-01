Спасатели из глубин (мультсериал, 2018) смотреть онлайн
7.72018, Conablue 1 сезон
Мультсериалы, Приключения0+
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Сюжет
Пятеро обитателей океана объединяются, чтобы предотвращать многочисленные опасности в воде и на суше. На своем вездеходном корабле Силэндер они исследуют родные глубины и загадочную наземную природу, не только совершая новые открытия, но и помогая всем, кто в этом нуждается. Ни один день спа�сателей не обходится без приключений, адреналина и удивительных находок. Присоединяйтесь!
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