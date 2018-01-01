Спасатели из глубин (мультсериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямСпасатели из глубин1-й сезон
Спасатели из глубин (мультсериал, 2018) сезон 1
7.7
2018, Conablue
13 серий
Мультсериалы, Приключения
0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Пятеро обитателей океана объединяются, чтобы предотвращать многочисленные опасности в воде и на суше. На своем вездеходном корабле Силэндер они исследуют родные глубины и загадочную наземную природу, не только совершая новые открытия, но и помогая всем, кто в этом нуждается. Ни один день спасателей не обходится без приключений, адреналина и удивительных находок. Присоединяйтесь!