Спартак: Кровь и песок. Сезон 1. Серия 7
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Спартак: Кровь и песок
Кровь и песок
7-я серия

Спартак: Кровь и песок (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.42010, Spartacus: Blood and Sand 1
Боевики, Исторические18+

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Сюжет

Брутальный телесериал о легендарном римском гладиаторе. Фракийский лидер Спартак захвачен римлянами вместе с женой. Ее продают в рабство сирийцам, а его заставляют участвовать в гладиаторских боях. Непобедимый воин становится звездой арены и адаптируется к миру жестокости и насилия.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Спартак: Кровь и песок»