Спартак: Кровь и песок
Кровь и песок

Спартак: Кровь и песок (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.42010, Spartacus: Blood and Sand 13 серий
Боевик, Приключения18+

О сериале

Его привели на арену в кандалах, но он вышел оттуда победителем. Сериал «Спартак: Кровь и песок» — 1 сезон красочно воспроизводит историю знаменитого восстания фракийского воина.

История Спартака начинается с объединения фракийских племен с римлянами для защиты от нападений гетов. Однако римский легат, воспользовавшись ситуаций, решает объединенными войсками захватить владения греческого царя Митридата. Фракийцы, оставшись без поддержки против гетов, расторгают союзный договор, а легат воспринимает это как дезертирство. Решив проучить непокорных фракийцев, он захватывает в плен Спартака и его жену, обращая обоих в рабство. Пленный Спартак вынужден выступать на гладиаторской арене, но честь и гордость воина не дают ему склонить голову даже в ситуации превосходящей силы.

Страна
США
Жанр
Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.5 IMDb

