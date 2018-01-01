Спартак: Кровь и песок (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Его привели на арену в кандалах, но он вышел оттуда победителем. Сериал «Спартак: Кровь и песок» — 1 сезон красочно воспроизводит историю знаменитого восстания фракийского воина.
История Спартака начинается с объединения фракийских племен с римлянами для защиты от нападений гетов. Однако римский легат, воспользовавшись ситуаций, решает объединенными войсками захватить владения греческого царя Митридата. Фракийцы, оставшись без поддержки против гетов, расторгают союзный договор, а легат воспринимает это как дезертирство. Решив проучить непокорных фракийцев, он захватывает в плен Спартака и его жену, обращая обоих в рабство. Пленный Спартак вынужден выступать на гладиаторской арене, но честь и гордость воина не дают ему склонить голову даже в ситуации превосходящей силы.
Как Спартак преодолеет выпавшие на его долю испытания? Смотрите в сериале «Спартак: Кровь и песок» — 1 сезон в хорошем качестве доступен на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- МХРежиссёр
Майкл
Херст
- РДРежиссёр
Рик
Джейкобсон
- МБРежиссёр
Марк
Бисли
- ЭУАктёр
Энди
Уитфилд
- ЛМАктёр
Лиам
Макинтайр
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- ДКАктёр
Дастин
Клер
- ДФАктёр
Дэниел
Фьюрригал
- Актёр
Джон
Ханна
- Актриса
Люси
Лоулесс
- ВБАктриса
Вива
Бьянка
- ПМАктёр
Питер
Менса
- СССценарист
Стивен
С. ДеНайт
- АХСценарист
Аарон
Хелбинг
- ТХСценарист
Тодд
Хелбинг
- МКСценарист
Миранда
Квок
- ССПродюсер
Стивен
С. ДеНайт
- Продюсер
Джошуа
Донен
- ЧНПродюсер
Чарльз
Найт
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ОЩАктёр дубляжа
Олег
Щербинин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БМХудожник
Бен
Милсом
- ТИМонтажёр
Том
Иглз
- АМОператор
Аарон
Мортон
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука