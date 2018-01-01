Спартак: Кровь и песок (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Его привели на арену в кандалах, но он вышел оттуда победителем. Сериал «Спартак: Кровь и песок» — 1 сезон красочно воспроизводит историю знаменитого восстания фракийского воина.



История Спартака начинается с объединения фракийских племен с римлянами для защиты от нападений гетов. Однако римский легат, воспользовавшись ситуаций, решает объединенными войсками захватить владения греческого царя Митридата. Фракийцы, оставшись без поддержки против гетов, расторгают союзный договор, а легат воспринимает это как дезертирство. Решив проучить непокорных фракийцев, он захватывает в плен Спартака и его жену, обращая обоих в рабство. Пленный Спартак вынужден выступать на гладиаторской арене, но честь и гордость воина не дают ему склонить голову даже в ситуации превосходящей силы.



Как Спартак преодолеет выпавшие на его долю испытания? Смотрите в сериале «Спартак: Кровь и песок» — 1 сезон в хорошем качестве доступен на Wink.

