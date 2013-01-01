11 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Социально-экономическое развитие стран Запада второй половины ХХ века проходило скачкообразно. Это было связано с капиталистическим характером экономики. Вместе с тем, вторая половина века связана с появлением т.н. «общества потребления», появлением «среднего класса» и всеобщей компьютеризацией. О перипетиях социально-экономического развития стран Запада пойдёт речь на данном уроке.





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