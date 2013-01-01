11 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

После завершения Второй мировой войны отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции стали всё больше ухудшаться. Две мировые державы ; СССР и США ; стали соперниками на международной арене. Наличие у двух супердержав ядерного оружия способствовало не прямому военному конфликту ; Третьей мировой войне ; а войне за сферы влияния в мире. Так или иначе, гласно и негласно, две державы поддерживали «своих» в военных конфликтах по всему миру. О начале «Холодной войны» пойдёт речь на данном уроке.





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