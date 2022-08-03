Соник Бум (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 47 смотреть онлайн

Мультсериал – находка для фанатов культовой игры Sega. Отважный ежик Соник борется со злом в лице хитроумного доктора Эггмана, который все время строит козни. Проходить все испытания герою помогают его верные друзья: лисенок Тейлз, ехидна Наклз, ежиха Эми Роуз и барсучиха Стикс.

