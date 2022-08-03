Соната тишины. Сезон 1. Серия 5
Соната тишины
Соната тишины (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.72016, La sonata del silencio
В центре сюжета – жительница Мадрида Марта Рибас. Мы увидим, о чем юная Марта мечтала в 1934-м и какой стала еe жизнь после Гражданской войны. В 1946 году муж героини заболевает, и ей приходится взять на себя заботу о нем и о дочери, пробивая себе дорогу в мире торжествующего мачизма. Несмотря на сплетни и пересуды за спиной, Марта будет двигаться к своей цели, и однажды собеседование на позицию ассистентки итальянской бизнес-леди станет переломным моментом в еe судьбе.

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

