Соната тишины (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.72016, La sonata del silencio
Драма18+
О сериале
В центре сюжета – жительница Мадрида Марта Рибас. Мы увидим, о чем юная Марта мечтала в 1934-м и какой стала еe жизнь после Гражданской войны. В 1946 году муж героини заболевает, и ей приходится взять на себя заботу о нем и о дочери, пробивая себе дорогу в мире торжествующего мачизма. Несмотря на сплетни и пересуды за спиной, Марта будет двигаться к своей цели, и однажды собеседование на позицию ассистентки итальянской бизнес-леди станет переломным моментом в еe судьбе.
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИПРежиссёр
Иньяки
Пеньяфьель
- ПРРежиссёр
Перис
Романо
- МЭАктриса
Марта
Этура
- Актёр
Эдуардо
Норьега
- ДГАктёр
Даниель
Грао
- ЛХАктриса
Лусия
Хименес
- ФПАктёр
Фран
Переа
- КТАктриса
Клаудиа
Трайсак
- ДБАктёр
Джоэль
Боскед
- ЧМАктёр
Чани
Мартин
- КДАктриса
Клара
Де Рамон
- АЛАктриса
Агнес
Льобет
- РССценарист
Родольфо
Сирера
- ПРСценарист
Перис
Романо
- СБСценарист
Серхио
Баррехон
- ХОСценарист
Хавьер
Оливарес
- АФПродюсер
Адриана
Фрейд
- ХФПродюсер
Хосе
Фраде
- ХГПродюсер
Хавьер
Гарсия Диас
- ВФХудожница
Вирхиния
Флорес
- ДТМонтажёр
Давид
Томас
- СБКомпозитор
Сизар
Бенито