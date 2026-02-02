Анна Королёва живёт под одной крышей с бывшим мужем и свекровью. Родителей у Анны уже нет, как и детей. В начале их с Василием семейной жизни родилась девочка, но ребёнок погиб в роддоме. В семье давно разлад, совместное проживание с гулящим на стороне мужем, и его матерью, с каждым днём становится всё более невыносимым. Но однажды Анна получает в наследство квартиру и всё имущество от соседки, о которой заботилась. Вскоре Анна знакомится с вдовцом Олегом. Его жена погибла в ДТП, и он один воспитывает дочь Тасю. У Анны и Олега возникает взаимная симпатия. Кажется, что жизнь становится ярче, но бывшая свекровь продолжает досаждать Анне. Женщина заявляет, что на самом деле её дочь жива — её тайно удочерили в роддоме. Анна, поверив свекрови, начинает поиски и с ужасом понимает, что это, возможно, Тася, дочь Олега.

