Содержанки. Special (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.12019, Содержанки. Special. Серия 3
Триллер, ТВ-шоу18+
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О сериале
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксeнова обсуждают с новым режиссeром «Содержанок» Дарьей Жук и генеральным продюсером сериала Ириной Сосновой съeмки постельных сцен, отношение к деньгам и карьере, сексизм в кино и права женщин.
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