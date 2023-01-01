Содержанки. Special (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.12019, Содержанки. Special 1 сезон
Триллеры, Русские18+
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Сезоны и серии
Сюжет
Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Любовь Аксeнова обсуждают с новым режиссeром «Содержанок» Дарьей Жук и генеральным продюсером сериала Ириной Сосновой съeмки постельных сцен, отношение к деньгам и карьере, сексизм в кино и права женщин.
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