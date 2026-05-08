Собрание кошек. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Собрание кошек
1-й сезон
14-я серия
2021, Mao ling xiang ce
Мультсериалы, Фэнтези18+

Собрание кошек (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Спустя восемь лет герой возвращается на родной остров и сталкивается с давней знакомой — девушкой-кошкой, перед которой он когда-то провинился. Почти сразу он обнаруживает себя новым работником её магазина. Теперь ему нужно наладить отношения не только с эксцентричной начальницей, но и с её необыкновенными посетителями.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

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