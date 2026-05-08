Спустя восемь лет герой возвращается на родной остров и сталкивается с давней знакомой — девушкой-кошкой, перед которой он когда-то провинился. Почти сразу он обнаруживает себя новым работником её магазина. Теперь ему нужно наладить отношения не только с эксцентричной начальницей, но и с её необыкновенными посетителями.

