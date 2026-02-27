Соблазнить отца моего ребенка. Сезон 1. Серия 29
Wink
Сериалы
Соблазнить отца моего ребенка
1-й сезон
29-я серия
7.32025, Seduce My Baby's Daddy
Мелодрама, Драма18+

Соблазнить отца моего ребенка (сериал, 2025) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В день развода после трёх лет фиктивного брака без секса Фрейя «срывается с цепи». Она приковывает Джекса, бывшего мужа, который ей никогда не принадлежал, к кровати и занимается с ним сексом. В тот же день она уезжает, ещё не зная, что беременна. Восемь лет спустя их дочь Дейзи страдает от болезни сердца и может умереть, а спасти её может только Джекс, ставший гениальным кардиохирургом.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

7.1 IMDb