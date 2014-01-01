Собираем силуэт. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Собираем силуэт
1-й сезон
9-я серия
8.72014, Собираем силуэт. Сезон 1. Серия 9
Мультфильмы0+

Собираем силуэт (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультик-игра для самых маленьких. Наблюдая, как собирается картинка, ребёнок развивает целостность восприятия, сосредоточенность внимания, логику.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультфильмы

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