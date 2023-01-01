Собираем силуэт
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Детям
Собираем силуэт
8.62014, Собираем силуэт 1 сезон
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Собираем силуэт (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультик-игра для самых маленьких. Наблюдая, как собирается картинка, ребёнок развивает целостность восприятия, сосредоточенность внимания, логику.

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