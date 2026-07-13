WinkСериалыСмотритель маяка1-й сезон7-я серия
2019, Смотритель маяка. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Смотритель маяка (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 6
- 18+50 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 7
- 18+49 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 9
- 18+50 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 11
- 18+49 мин
Смотритель маяка
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Накануне первой мировой войны, русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления, на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников. Один из них, наш главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма, Детектив
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
4.4 IMDb