Смешарики: Азбука здоровья. Все успеть
Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Азбука здоровья
12-я серия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

8.82008, Смешарики: Азбука здоровья. Все успеть
Мультсериалы0+

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Сюжет

Следить за своим здоровьем надо приучаться с ранних лет, и в этом юным зрителям помогут любимые мультперсонажи. На собственном опыте смешарики объяснят детям, почему так важно соблюдать гигиену, заниматься физкультурой и правильно питаться, а также подскажут, что делать, если вдруг заболел.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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