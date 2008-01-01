Смешарики: Азбука здоровья. Руки
Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Азбука здоровья
9-я серия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.82008, Смешарики: Азбука здоровья. Руки
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Следить за своим здоровьем надо приучаться с ранних лет, и в этом юным зрителям помогут любимые мультперсонажи. На собственном опыте смешарики объяснят детям, почему так важно соблюдать гигиену, заниматься физкультурой и правильно питаться, а также подскажут, что делать, если вдруг заболел.

Сериал Смешарики: Азбука здоровья 2 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг