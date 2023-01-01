Смешарики. Азбука связи (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Любимые герои встречают маленькую пчелку, которая расскажет им, как работает мобильная связь и интернет. Разобраться в новых технологиях поможет спин-офф «Смешарики. Азбука связи», все серии которого доступны онлайн на нашем сервисе.



В большом городе все работает по-своему, поэтому без посторонней помощи не разобраться. К с�частью, Смешарики могут положиться на пчелку по имени Базя, которая многое может рассказать и показать. Крошу она объяснит, как подключить его телефон к интернету, а также как пользоваться eSim. Базя также поможет Копатычу с настройкой домашнего Wi-Fi и посвятит его друзей в секреты работы базовых станций.



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