Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

В простой, но информативной форме смешарики рассказывают маленьким гражданам об их правах, прописанных в законодательстве разных стран мира. Каждая серия посвящена одному из прав, которые ребенок получает по факту рождения и которые ни в коем случае нельзя ущемлять, ведь все дети равны.

