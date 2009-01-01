Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.82009, Смешарики: Азбука доброжелательности. Подвиг
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Как быть хорошим человеком и правильно вести себя в обществе? Смешарики знают ответ на этот вопрос! Каждая серия – наглядная иллюстрация одной из важнейших истин. Из сборника дети узнают, почему так важно пытаться понять ближнего, уважать чужое мнение, помогать нуждающимся и делать добро.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
